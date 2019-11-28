مفاجأة بشأن الخارجية والصحة.. "البطران وجامع وقنصوة" أبرز ملامح التعديل الوزاري المرتقب

طرح الإعلامي علاء أبو بكر، مقدم برنامج "مصر في القلب"، خلال تقديم برنامجه على قناة "المحور" أسماء بعد الشخصيات المطروحة ضمن التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وقال الإعلامي إن ما أعلنه "سبق لبرنامج "مصر في القلب" وهذه ملامح وليس التعديل النهائي".





الإعلامي أضاف "وأول حد معانا الدكتورة هالة السعيد، هتكون نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عملها وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري".





وأضاف مذيع "مصر في القلب" أن "واللواء شرطة راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، لوزارة التموين، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور محسن البطران لوزارة الزراعة، والدكتورة نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، لوزارة التضامن، والمستشار عادل السعيد، الوزير، لوزارة العدل، والسفير ياسر رضا، أو أحمد بدوي لوزارة الخارجية، والدكتور عمرو صدقي، وزيرا للسياحة، والدكتور عبد العزيز قنصوة لوزارة البيئة".





واختتم بأن "وزارة الصحة عليها كلام، يا رب نحظو وتحظو مصر بشخصية جديدة لوزارة الصحة، بس متوقعين إن الدكتورة هالة زايد مكملة معانا".