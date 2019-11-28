اليوم.. وزير التموين يفتتح فرع هايبر ماركت بمنطقة دراو بأسون





يتوجه اليوم على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة اسوان لعمل جولة تفقدية بالمحافظة وتشمل افتتاح فرع هايبر ماركت بمنطقة دراو تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك افتتاح فرع جديد لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، فضلا عن تفقد عدد من المنشآت التموينية الأخرى.





ومن المقرر أن يرافق سيادته بالجولة كل من اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و اللواء راضى عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، و حسام العربي وكيل وزارة التموين بمحافظة اسوان.