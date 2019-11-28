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ريال مدريد يجدد عقد نجمه حتى ٢٠٢٥

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:46 ص
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فالفيردي
فالفيردي
علي نبوي
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جدد نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب وسط الفريق الملكي حتى عام ٢٠٢٥، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن ريال مدريد نجح في تجديد تعاقده مع لاعب الوسط الأوروجوياني ليبقى في صفوف الفريق الملكي لمدة ٥ مواسم أخرى.

وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن ريال مدريد أبرم عقد التجديد مع فالفيردي ليحتفظ به حتى ٢٠٢٥ بعد المستوى المميز للغاية الذي ظهر عليه مع الفريق هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة بأن النادي الإسباني يضع شرطًا جزائيا ضخما لحماية النجم الأوروجوياني والبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

ويقدم فالفيردي مستوى مميز للغاية مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث يعتمد عليه الفرنسي زين الدين زيدان في تشكيل الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكان ريال مدريد قد تأهل لدور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.
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فالفيردي ريال مدريد دوري ابطال اوروبا اخبار الرياضة

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