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صحف إسبانيا تتغزل في نجم برشلونة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:11 ص
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أومتيتي
أومتيتي
علي نبوي
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أشادت الصحافة الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس بالمستوى الذي ظهر عليه الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة بعد المستوى الذي ظهر عليه أمس أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

وحقق برشلونة فوزًا هامًا مساء أمس الأربعاء على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأثنت صحيفة "الموندو دوييورتيفو" الإسبانية على أداء المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي وقيادته لدفاع الفريق الكتالوني للمباراة الثالثة على التوالي.


وأضافت الصحيفة بأن أومتيتي استعاد أفضل مستوى له عقب عودته من الإصابة والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الكثير من المباريات.

وتابعت الصحيفة بأن المدافع الفرنسي لعب المباراة الثالثة على التوالي أساسيا، وأظهر أنه تعافى تماما من إصابة الركبة.

وتأهل برشلونة لدور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا متصدرًا للمجموعة برصيد ١١ نقطة بينما يأتي فريق بوروسيا دورتموند في المركز الثالث بـ٧ نقاط خلف إنتر ميلان الذي يتفرق بفارق الأهداف.
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الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة بوروسيا دورتموند برشلونة اومتيتي

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