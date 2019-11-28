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"الأخت المجنونة رزق".. ساندي بأحدث ظهور لها مع شقيقتها ( صورة)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
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ساندي
ساندي
رانيا ماهر
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تحرص دائما الفنانة الشابة ساندي، على مشاركه متابعيها ومحبيها بصور من يومياتها الخاصة والفنية عبر حساباتها الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الفنانة ساندي صوره لها برفقه شقيقتها وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" وأرفقت تعليقا علي الصوره قائله:"الأخت المجنونه رزق".

وحازت الصوره علي إعجاب كبير من متابعيه وجاءت تعليقات كالتالي:" ربنا يخليكم لبعض، أحلي خوات، مش شبهك خالص، ربنا يخليكم لبعض طبعا الأخوات رزق."

وقد طرحت الفنانة ساندي، فيديو كليب أغنية "ماتتسابش" مؤخراً عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من فيلم "عيش حياتك".

أغنية ماتتسابش من فيلم "عيش حياتك" التي شاركت في بطولتة ساندى بجانب النجم سامح حسين، وكانت حققت الأغنية نجاح كبير بعد طرحها في فيلم "عيش حياتك".

فريق عمل الأغنية
أغنية" ماتتسابش" لساندي، من ألحان: محمد يحيى، كلمات: باسم عادل، توزيع: إسلام زكي، جيتار: روكيت، بيز جيتار: رجب، مكساج: ماهر صلاح.

وكانت روجت ساندي للأغنية عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: «الاغنيه اللي استنتوها كتير .. من فيلم عيش حياتك دلوقتي علي قناتي الرسمية علي يوتيوب».

فيلم "عيش حياتك"

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة.. ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

الأخت المجنونة رزق.. ساندي بأحدث ظهور لها مع شقيقتها ( صورة)
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