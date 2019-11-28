مقتل 15 شخصًا في انفجار قنبلة على جانب الطريق بأفغانستان



وفي وقت سابق، أوضح مسؤول أفغاني انه لقي ثمانية أطفال مصرعهم في انفجار قنبلة على جانب الطريق بالقرب من مدرستهم في مقاطعة تخار شمال شرق البلاد.



وقال سيد مهراج السادات، قائد شرطة المقاطعة، إن ضحايا هجوم السبت تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة.



ويقول إن الهدف المقصود من القنبلة كان على الأرجح قوات الأمن الأفغانية، التي غالبًا ما تستخدم الطريق. ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم.



يلقي السادات باللوم على مقاتلي طالبان الذين ينشطون في محافظة تخار، ولا سيما في منطقة درقاد، حيث وقع الهجوم.



في أكتوبر، شنت حركة طالبان هجمات واسعة النطاق في العديد من المناطق، بما في ذلك عاصمة المقاطعة طالقان، والتي صدتها قوات الأمن الأفغانية.



انتهت محادثات السلام التي دامت عامًا بين الولايات المتحدة وطالبان في سبتمبر، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصفقة "ميتة".



وفي وقت سابق، نفذت طالبان هجومًا انتحاريًا على موكب الرئيس الأفغاني أشرف غاني في شمال أفغانستان أسفر عن مقتل 24 شخصًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال.



كان غاني حاضرا في المكان، لكنه لم يصب بأذى في هجوم الثلاثاء.



وقد نددت باكستان بالهجوم وقدمت تعازيها لأسر الضحايا، وكذلك صلواتها من أجل الشفاء العاجل لجميع الجرحى.



وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله"، مضيفًا دعم إسلام أباد للجهود الأفغانية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى البلاد التي مزقتها الحرب.



وكثيرا ما تتهم كابول باكستان بدعم طالبان التي صعدت هجماتها في أنحاء أفغانستان في الأشهر الأخيرة. تنفي باكستان التهمة



وقد اعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن هجوم مميت في شمال أفغانستان استهدف مسيرة حملة الرئيس أشرف غني الانتخابية، مما أسفر عن مقتل 24 شخصًا، وهجوم آخر في انفجار وقع في كابول بالقرب من السفارة الأمريكية.



يقول ذبيح الله مجاهد، الناطق بلسان طالبان، انه استهدف أحد الانتحاريين حراس الرئاسة الذين كانوا يحمون غني والتجمع في مقاطعة باروان الشمالية مع أفراد آخرين من قوات الأمن.



ولم يصب غني في الهجوم ولم يعرف على الفور ما إذا اصيب أي من حراسه في الانفجار الذي وقع في باروان اليوم الثلاثاء.



يدعي مجاهد أن الانتحاري في كابول استهدف قاعدة للجيش الأفغاني، ولم يقدم المسؤولون الأفغان بعد تفاصيل عن هذا الهجوم.



وتقول وزارة الخارجية الإيرانية إن وفدا من طالبان زار طهران لمناقشة آفاق السلام في أفغانستان.



ونقلت وكالة أنباء بورنا شبه الرسمية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي قوله إن الوفد ناقش التطورات "الأخيرة" مع الجانب الإيراني. ولكنه لم يخض في التفاصيل.



يوم الاثنين، قال المتحدث باسم طالبان في قطر، سهيل شاهين، إن الوفد موجود في إيران. في ديسمبر، أكدت إيران زيارة نادرة لوفد مماثل إلى طهران.



لم تكن هذه المحادثات الأولى بين طالبان والمسؤولين الإيرانيين. في عام 2018، قالت إيران إن مثل هذه المحادثات قد تمت في الماضي وأنها ستواصل تسهيل المحادثات بين المتمردين والحكومة الأفغانية كجزء من الجهود المبذولة لوضع حد تفاوضي لحرب أفغانستان التي استمرت 18 عامًا.



نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن مسؤولين أفغان قولهم إنه انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق وأصابت سيارة مدنية كانت متجهة إلى حفل زفاف، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل، معظمهم من النساء والفتيات الصغيرات.وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه أصيبا مدنيين اثنين آخرين في الانفجار الذي وقع في مقاطعة قندوز الشمالية الشرقية. وان ست نساء وست فتيات واثنين من الأطفال لقوا حتفهم في الانفجار، وكذلك السائق.وأكد انام الدين رحماني المتحدث باسم الشرطة في مقاطعة قندوز التقرير.وتلقي وزارة الداخلية باللوم على طالبان في التفجير الذي وقع مساء الأربعاء. لم تعلق الجماعة المتمردة.تسيطر طالبان اليوم على نصف أفغانستان، حيث تشن هجمات شبه يومية تستهدف القوات الأفغانية والمسؤولين الحكوميين ولكنها تقتل أيضًا عشرات المدنيين. وقد انهارت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في سبتمبر.