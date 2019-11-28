جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 / 11 / 2019.. مباراة أستانا ضد مانشستر يونايتد بث مباشر

تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 28 / 11 / 2019، ويأتي على رأسها مباراة أستانا ضد مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السادسة"





طلائع الجيش x الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "الجولة الخامسة"





كراسنودار الروسي x بازل السويسري، تقام المباراة في تمام 5:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:50 مساءًا بتوقيت الإمارات.





إف سي أستانا الكازاخستاني x مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 5:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





إسطنبول التركي x روما الإيطالي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





بيشكتاش التركي x سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





سبورتينج براجا البرتغالي x وولفرهامبتون الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





يانج بويز السويسري x بورتو البرتغالي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





فينورد الهولندي x جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





ألكسندريا الأوكراني x فولفسبورج الألماني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





الكمار الهولندي x بارتيزان، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





ولفسبرجر النمساوي x بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.





أرسنال الإنجليزي x آينتراخت فرانكفورت الألماني، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





اشبيلية الإسباني x كاراباج أجدام، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





سبورتينج لشبونة البرتغالي x إيندهوفن الهولندي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





سيلتيك الإسكوتلندي x رين الفرنسي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





لاتسيو الإيطالي x كلوج الروماني، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





فيتوريا جيماريش البرتغالي x ستاندر لياج البلجيكي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.