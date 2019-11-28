Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 / 11 / 2019.. مباراة أستانا ضد مانشستر يونايتد بث مباشر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:17 ص
Advertisements
مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مباريات اليوم والقنوات الناقلة
حسن شحاتة
Advertisements
تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 28 / 11 / 2019، ويأتي على رأسها مباراة أستانا ضد مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السادسة"

طلائع الجيش x الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "الجولة الخامسة"

كراسنودار الروسي x بازل السويسري، تقام المباراة في تمام 5:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:50 مساءًا بتوقيت الإمارات.

إف سي أستانا الكازاخستاني x مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 5:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

إسطنبول التركي x روما الإيطالي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

بيشكتاش التركي x سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

سبورتينج براجا البرتغالي x وولفرهامبتون الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

يانج بويز السويسري x بورتو البرتغالي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

فينورد الهولندي x جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

ألكسندريا الأوكراني x فولفسبورج الألماني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

الكمار الهولندي x بارتيزان، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

ولفسبرجر النمساوي x بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

أرسنال الإنجليزي x آينتراخت فرانكفورت الألماني، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

اشبيلية الإسباني x كاراباج أجدام، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

سبورتينج لشبونة البرتغالي x إيندهوفن الهولندي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

سيلتيك الإسكوتلندي x رين الفرنسي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

لاتسيو الإيطالي x كلوج الروماني، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

فيتوريا جيماريش البرتغالي x ستاندر لياج البلجيكي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتائج مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم مشاهدة مباريات اليوم مباريات ليفربول القادمة، مباريات اليوم، جدول مواعيد مباريات اليوم،مباريات اليوم مباريات اليوم فى مصر مباريات الدورى المصري اليوم جدول مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم اهم مباريات اليوم

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 18 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 12 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 11 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 20 / 10 / 2019 مانشستر يونايتد ضد ليفربول بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 24 / 10 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي

مواعيد مباريات اليوم السبت.. أستون فيلا ضد ليفربول.. وقمة إيطالية مرتقبة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

جدول مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد جالطا سراي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status