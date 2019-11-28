ضبط 9.5 كيلو حشيش بحوزة شخصين على طريق سوهاج البحر الأحمر





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

في ضربة قوية لتجار مخدر الحشيش، بمحافظة سوهاج، تمكن ضباط خدمات الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج - البحر الأحمر" من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملاكي وبحوزتهما 9.5 حشيش ومبالغ ماليه بقصد الإتجار قبل توزيع الكمية على عملائهما من التجار والمتعاطين.وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بضبط كل من "عاطف ج ا ع"، عاما عامل ومقيم - دائرة قسم أول سوهاج و"على م ع م" 30 عاما حاصل على دبلوم ومقيم شارع دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهامه في القضية "نصب" حال استقلالهما السيارة رقم محدده ملاكي كيا سيراتو حمراء اللون قيادة الثاني بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز اخميم وبحوزتهما 54 فرش لمادة داكنة اللون يشتبه في كونها لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 9.5 كيلو جرام تقريبا ومبلغ مالي 300 جنيه وكذا عدد 2 هاتف محمول.وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنهما الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.