"أمطار ورياح وشبورح".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، طقس دافئ حتي شمال الصعيد نهاراً بارد ليلاً.





وتابعت: "وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية قد يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها غربية كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا".





وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالأتي:

القاهرة 16 24

شبين الكوم 16 24

طنطا 15 23

دمنهور 13 23

الإسكندرية 12 23

بلطيم 12 23

مطروح 13 22

السلوم 12 22

سيوة 08 22

بورسعيد 16 22

دمياط 15 22

الزقازيق 15 25

الإسماعيلية 14 25

السويس 14 24

العريش 15 24

رفح 15 23

رأس سدر 18 23

نخل 09 21

نويبع 22 25

طابا 16 22

كاترين 09 21

الطور 20 26

شرم الشيخ 19 25

الغردقة 20 26

مرسى علم 20 26

الفيوم 15 24

بنى سويف 15 24

المنيا 12 24

أسيوط 13 25

سوهاج 13 25

قنا 13 26

الأقصر 13 26

أسوان 14 27

أبو سمبل 19 27

الوادي الجديد 14 27

شلاتين 20 28

أبو رماد 21 28

حلايب 23 26

رأس حدربة 23 25