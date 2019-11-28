Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع "بو نجاح" في فترة الانتقالات الشتوية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:02 ص
Advertisements
لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي
السيد على
Advertisements
كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة التفاوض مع بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير القادم.

وأكد المصدر أن مسئولو الأهلي أن الأنباء التي يتم تداولها حول التفاوض مع الاعب غير صحيحة على الإطلاق، ومسئولو الأهلي لم يناقشوا الأمر من الأساس ولم يتواصل أحد مع اللاعب.

وأضاف المصدر أن هناك معوقات كثيره لانتقال بونجاح للأهلي خاصة المعوقات المادية، بالإضافة لنجاحه مع ناديه. 

وكانت صحيفة النهار الجزائرية، أعلنت عن أن الأهلي لضم بغداد بونجاح  بمعاونة رجل أعمال خليجي سيتحمل 50% من قيمة الصفقة.

وفي سياق منفصل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره النجم الساحلي التونسي، الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019.

وتنطلق مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي يوم الجمعة على الملعب الأولمبي في العاصمة التونسية رادس، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس.

تنقل الأهلي والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات بي ان سبورت 1 القطرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجم الأهلي فترة الإنتقالات النادي الأهلي الليلة الكرة المصرية الان الكرة المصرية الدوري المصري الاهلي ضد النجم الساحلي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 10 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 10 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 10 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 10 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بطل البريميرليج يقطع الطريق على الأهلي والزمالك ويقترب من ضم"بونجاح"

خاص| الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي

عاجل.. حقيقة تأجيل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 25 نوفمبر: الأحمر مُهدد بخسارة صفقة الموسم.. وفايلر يوافق علي رحيل نجم المنتخب الأولمبي

الأهلي يجهز مبلغًا ضخمًا لضم أفضل مهاجم في إفريقيا

بغداد بونجاح أفضل مهاجم في القارة الإفريقية على رادار الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status