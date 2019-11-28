الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع "بو نجاح" في فترة الانتقالات الشتوية

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة التفاوض مع بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير القادم.





وأكد المصدر أن مسئولو الأهلي أن الأنباء التي يتم تداولها حول التفاوض مع الاعب غير صحيحة على الإطلاق، ومسئولو الأهلي لم يناقشوا الأمر من الأساس ولم يتواصل أحد مع اللاعب.





وأضاف المصدر أن هناك معوقات كثيره لانتقال بونجاح للأهلي خاصة المعوقات المادية، بالإضافة لنجاحه مع ناديه.





وكانت صحيفة النهار الجزائرية، أعلنت عن أن الأهلي لضم بغداد بونجاح بمعاونة رجل أعمال خليجي سيتحمل 50% من قيمة الصفقة.



