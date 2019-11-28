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شاهد.. مذيعة قناة دينية تتخلى عن الحجاب (صورة)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:40 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً جديدة لنجمة قناة طيور الجنة المغربية أمينة كرم، 



وتظهر كرم التي حققت شهرة واسعة في القناة بفترة طفولتها في الصور وقد تخلت عن الحجاب بشكل كامل.

وتفاعل الجمهور مع صور كرم الحديثة بشكل كبير، فالبعض قال إنَّ ملامحها لم تتغير وأنه يسهل التعرف عليها، فيما انتقد آخرون ظهورها بدون حجاب واتجاهها نحو الموضة بعدما انشهرت بشكل واسع كـ"مُنشدة" عبر قناة خاصة


وتعتبر كرم من الشخصيات التي أثارت جدلًا واسعًا، فبعد مغادرتها قناة طيور الجنة بشكلٍ مُفاجيء وصادم، صرحت حينها مروة حماد زوجة مدير القناة خالد مقداد، أنّه تم التخلي عن كرم لتحولها باتجاه الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة على السوشال ميديا.
شاهد.. مذيعة قناة دينية تتخلى عن الحجاب (صورة)
شاهد.. مذيعة قناة دينية تتخلى عن الحجاب (صورة)
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