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صحفي إسباني يكشف سر رحيل ميسي عن برشلونة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:41 ص
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ميسي أمام دورتموند
ميسي أمام دورتموند
عبدالقادر عرابي
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زعمت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أن النجم الأرجنتيني الدولي "ليونيل ميسي" سينتهي مشواره مع ناديه برشلونة الإسباني خلال عامين.

وأضافت الصحيفة أن ميسي تواصل مع نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي "نيمار" نجم منتخب البرازيل، من أجل إقناعه بالعودة مرة أخرى لبرشلونة.

صحفي إساني يكذب شائعات فرانس فوتبول

في المقابل، ذكر الصحفي الإسباني "مارسيلو بيكلر" أن الكلام الذي نشره ميسي عار تماماً من الصحة، مشدداً أن الليو سيبقى حتى نهاية مسيرته مع برشلونة.

وأضاف بيكلير أنه تواصل مع خورخي ميسي والد ليونيل ميسي، الذي نفى إطلاقه أي تصريحات بشأن الرحيل عن برشلونة، ونفى صحة مغادرته خلال عامين، حسبما زعمت فرانس فوتبول.


وإنتشرت شائعات خلال الفترة الماضية حول إرسال ميسي رسالة لنيمار، يخبره خلالها بأنهما سوياً سيحصلون على دوري الأبطال، وأنه سيرحل خلال عامين، ليصبح نيمار النجم الأوحد للفريق، وهو ما نفاه بيكلير، الذي يعد مصدراً موثوقاً به في برشلونة.

ويستعد نادي برشلونة لإستضافة نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.

ويسعى النادي الكتالوني لتحقيق الفوز، لضمان التأهل لدور الـ 16 من البطولة، التي فشل البارسا في الفوز بها منذ عام 2015.

ويحتل برشلونة قمة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك قبل مواجهتمها معاً.

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