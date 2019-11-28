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باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بسبب مبابي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:39 ص
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مبابي
مبابي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي أكد استمرار الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق مع باريس سان جيرمان بنسبة 100% وذلك رداً على الأخبار التي تشير لانتقال النجم الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وذكر موقع جول العالمي أن كيليان مبابي يعتبر هدف ريال مدريد الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهي الصفقة التي يحلم بها فلورنتينو بيريز رئيس الملكي الحالي.

وألمح الموقع العالمي أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أشاد بمواطنه مبابي قبل مواجهة ريال مدريد وسان جيرمان أمس والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا مما يؤكد رغبة زيدان الكبيرة في التعاقد معه.

وأشار الموقع العالمي إلى أن مبابي سجل هدفاً في مباراة أمس وساعد فريقه على العودة من بعيد والتعادل أمام ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو.

وقال ليوناردو في تصريحات نقلها موقع جول العالمي :"الشيء الوحيد الذي أعلمه هو أن مبابي مستمر هنا بنسبة 100%".

واختتم ليوناردو تصريحاته قائلاً:"نحن نتحرك ببطء في مسألة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ولكننا نمضي قدماً".

وأوضح الموقع العالمي أن عقد كيليان مبابي البالغ من العمر 20 عاماً سينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية هذا الشهر أن ريال مدريد رفض التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النجم البرازيلي كان هدفًا لبرشلونة وريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن باريس سان جيرمان قرر التمسك بنيمار.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان معجبًا بالنجم البرازيلي ووافق على رحيل كاسيميرو أو مودريتش بالإضافة إلى نافاس ولكن راتب نيمار كان يمثل عائقًا في إتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يحصل على 30 مليون يورو في الموسم مما جعل بيريز يتوقف عن المفاوضات مع باريس سان جيرمان خاصة وأن الملكي لديه العديد من اللاعبين ذو الرواتب المرتفعة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيريز قرر التفكير في ضم كيليان مبابي بعد التفاوض مع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الذي لم يكن متحمسًا للتعاقد مع نيمار.

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