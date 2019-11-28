وفاة شقيق فنان شهير.."بسبب مرض ليس له علاج"

فجع الموت الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، بوفاة شقيقه الأكبر، أاعلن هذا الخبر الحزين على حسابه الخاص على موقع التديونات القصير "تويتر".

ونعى "عبد المجيد" شقيقة قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وقد تلقى تعليقات التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه الفنانين.

وكان يعاني محمد عبدالله لفترة طويلة من آلام شديدة في الأذن الداخلية، بسبب مرض يسمى "مانير" ليس له علاج، وهو ما تسبب في إبعاده عن الغناء لفترة.