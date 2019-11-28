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وفاة شقيق فنان شهير.."بسبب مرض ليس له علاج"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:30 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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فجع الموت الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، بوفاة شقيقه الأكبر، أاعلن هذا الخبر الحزين على حسابه الخاص على موقع  التديونات القصير "تويتر".

ونعى "عبد المجيد" شقيقة قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وقد تلقى تعليقات التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه الفنانين.

وكان يعاني محمد عبدالله لفترة  طويلة من آلام شديدة في الأذن الداخلية، بسبب مرض يسمى "مانير" ليس له علاج، وهو ما تسبب في إبعاده عن الغناء لفترة.


وعبد المجيد عبد الله مغني وملحن سعودي، اكتشف أستاذه إبراهيم سلطان موهبته في الموسيقى ، فذهب معه إلى الإذاعة بجدة وغنى فيها لأول مره في حياته عدة أغانٍ منها لعبدالحليم حافظ وشريفة فاضل، وكان أول حفل غنى فيه كان حفل نادي الاتحاد السعودي وكان عمره 13 عامًا، ثم سجل للتلفزيون عددًا من أغنياته منها أغنية "حبايب وقت ما يبغوا"، ومنها انطلق في عالم الغناء.
وفاة شقيق فنان شهير.."بسبب مرض ليس له علاج"
وفاة شقيق فنان شهير.."بسبب مرض ليس له علاج"
وفاة شقيق فنان شهير.."بسبب مرض ليس له علاج"
وفاة شقيق فنان شهير.."بسبب مرض ليس له علاج"
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الكلمات المفتاحية

عبدالمجيد

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