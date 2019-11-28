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أنا طاطا معسله زي البطاطا.. فريدة سيف النصر تداعب وتشكر جمهورها (صورة)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:38 ص
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فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
ريهام كمال
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داعبت الفنانة فريدة سيف النصر، وتشكرهم على الحب الكبير التي تلقته من خلال التعليقات على دورها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يعرض حاليًا على قنوات On E.

ونشرت فريدة سيف النصر، منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وكتبت "سيف النصر" عبر صفحتها قائلة: "أولا شكرا من قلبي لكل اللي شايفين اني جميله في حواديت الشانزليزيه علي فكره انا اقل من العادي والله العظيم عيون الحب خلليتكم تشوفوني كده..ماالمثل بيقول مراية الحب عميا زي طاطا كده وقال ايه خنفسه شافت ولادها عالحيط قالت دوول لولي ملضوم في خيط ربنا مايحرمني منكم..ولا كمان معظم التعليقات طاطا ماليه المكان ماليا مركزها ليها تقل".

وتابعت: "طبعا احنا هانهزر ما قدامكم جته طول بعرض اهو مهما اخس الكاميرا بتتخن خمستاشر كيلو قال انا ناقصه يعني ده غير بقي لما طلعت الاول كان في ضرف انت محشور وسطهم ستات متنجده هههههه يابنات ماحدش يزعل باحب اضحك..دلوقتي كل الحلوين من خمسين كيلو ونازل اه والله العظيم يعني مهما عملت هافضل مفضوحه فضيحة اللحمه في السوق وكده والكاميرا برضه متخناهم..حسبي الله في اللي طلع موضة الرفع دي مالها الست هدي سلطان صباح هند مديحه يسري فاتن الملبن وبعدهم بقي سهير رمزي ميرفت سعاد نجلاء شمس بعديهم ليلي الهام دلال بوسي وامثله كتير اوي".

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل حواديت الشانزليزيه بطولة اياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، أماني كمال، مي سليم، ومجموعة كبيرة من النجوم.
أنا طاطا معسله زي البطاطا.. فريدة سيف النصر تداعب وتشكر جمهورها (صورة)
أنا طاطا معسله زي البطاطا.. فريدة سيف النصر تداعب وتشكر جمهورها (صورة)
أنا طاطا معسله زي البطاطا.. فريدة سيف النصر تداعب وتشكر جمهورها (صورة)
أنا طاطا معسله زي البطاطا.. فريدة سيف النصر تداعب وتشكر جمهورها (صورة)
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