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أومتيتي يرغب في إنهاء مسيرته في برشلونة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:32 ص
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أومتتي
أومتتي
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أعرب الفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة عن رغبته في إنهاء مسيرته بقميص البرسا وحصد المزيد من الألقاب والبطولات.

وقال أومتيتي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث ولا أنا، أحب أن أنهي مسيرتي هنا في برشلونة".

واختتم أومتيتي تصريحاته قائلاً: "لكنني مازلت شابًا ولدي كثير من الوقت وأتطلع للعب أكثر وحصد المزيد من الألقاب".
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي عانى كثيرًا عقب التتويج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 والاي أقيمت في روسيا الصيف الماضي، حيث عانى من مشاكل في الركبة وفقد مركزه في التشكيلة الأساسية للبلوجرانا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي الذي كان يلعب أساسيًا لبرشلونة منذ انضمامه في صيف 2016 قادمًا من ليون لم يشارك في الموسم الماضي إلا في 15 مباراة فقط بسبب الإصابة، كما تحيط به الكثير من الشكوك هذا الموسم على الرغم من أنه أصبح في حالة جيدة مؤخرًا.

وحدد برشلونة الإسباني في الشهر الماضي بديل الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يستهدف التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإسباني في يناير القادم.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع سكرينيار في الشتاء القادم ليكون بديلا للمدافع أومتيتي.
وأشارت الصحيفة إلى أن سكرينيار سيكون بديلا لأومتيتي بسبب كثرة إصاباته مع الفريق حيث أن ركبته أصبحت لا تتحمل الحمل الذي تحتاجه المباريات والتدريبات والعملية الجراحية لا تعتبر حل بالنسبة له.

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