Advertisements
Advertisements
Advertisements

طولان يعلق على الفوز أمام الزمالك.. واحتمالية رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:21 ص
Advertisements
حلمي طولان
حلمي طولان
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشف حلمي طولان المدير الفني لإنبي بأنه طالب أسامة جلال نجم دفاع الفريق بالتفكير في وضع ناديه السئ، كما علق على الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري هذا الموسم.

وقال طولان في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"قابلت أسامة جلال منذ يومين وطالبته بعدم التفكير في الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك والتفكير في وضع ناديه الحالي والسئ".

وأضاف :"ليست لدي سلطة في التدخل في ميول اللاعبين بالانتقال إلى نادي آخر".

وتابع :"اعشق الزمالك حتى النخاع ولكني مخلص في عملي والأخلاق تحتم علي ذلك".

واختتم طولان تصريحاته قائلاً :"مشكلة الزمالك ليست الهزيمة من إنبي ولكنها تكمن في اسلوب التعامل مع اللاعبين وهل لديهم مشكلة في التعامل مع الجهاز الفني أو يعانون من عدم الحصول على مستحقاتهم المالية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور حلمي طولان اليوم الكرة المصرية الزمالك الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 8 ساعات

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 6 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 7 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 8 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 7 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

حوار| فييرا: أعشق الإسماعيلي وجماهيره.. ولا أملك عصا سحرية لتغيير الأمور

طولان: لا أنام بسبب الزمالك أفضل فريق في مصر وإفريقيا

مدحت طه: مواجهة الزمالك بطولة خاصة

ضياء السيد عن "ميتشو": الفترة المقبلة مقلقة على الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status