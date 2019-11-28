طولان يعلق على الفوز أمام الزمالك.. واحتمالية رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

كشف حلمي طولان المدير الفني لإنبي بأنه طالب أسامة جلال نجم دفاع الفريق بالتفكير في وضع ناديه السئ، كما علق على الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري هذا الموسم.





وقال طولان في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"قابلت أسامة جلال منذ يومين وطالبته بعدم التفكير في الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك والتفكير في وضع ناديه الحالي والسئ".





وأضاف :"ليست لدي سلطة في التدخل في ميول اللاعبين بالانتقال إلى نادي آخر".





وتابع :"اعشق الزمالك حتى النخاع ولكني مخلص في عملي والأخلاق تحتم علي ذلك".





واختتم طولان تصريحاته قائلاً :"مشكلة الزمالك ليست الهزيمة من إنبي ولكنها تكمن في اسلوب التعامل مع اللاعبين وهل لديهم مشكلة في التعامل مع الجهاز الفني أو يعانون من عدم الحصول على مستحقاتهم المالية".



