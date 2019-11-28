تامر حسين ينشر صور مع بنات الراحل عامر منيب (صور)

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، صورة تجمعه مع بنات الفنان عامر منيب، زينة ونور من كواليس تسجيل أغنية شقيقتهم مريم.



وظهر في الصورة الذي قام بنشرها بنات عامر منيب زينة ونور والمخرج خالد الشوربجي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق "حسين" على الصور قائلًا: "الأستاذة زينة عامر منيب، والأستاذة نور عامر منيب، وصديقنا المخرج خالد الشوربجى أبطال ورا الكواليس كانوا بيشجعوا مريم".



ومن جانبهما ردت مريم عامر منيب، قائلة: "حبايب قلبي"، كما علقت زينة عل الصور: "بحبكم"، ليرد عليها تامر حسين: "منورة الصورة والله عديت انا بالصورة".



ونالت الصور إعجاب الجمهور المتابع له، مع عدد كبير من التعليقات معبرين عن إعجابهم الشديد بالأغنية عن صوت واحساس مريم، وداعين الله أن يتغمد الفنان الراحل عامر منيب، بالرحمة والمغفرة.



ومن ضمن تعليقات الجمهور: "منورين كلكم ونور شبه مريم اوي واخدين ملامح عامر الله يرحمه وزينة جميله"، "جميييييله وقلبى وجعنى من الاحساس"، "الاغنية بقت ادمان اكثر من الاول"، "حلوووووين وفكرة الأغنية حلوووووووه اوي"، "بججد صووتها تححفه والاغنيه تحفه واثرت فيا جداااا يارب دايما ناجحه يا مريومه وحضرتك استاذ يا تاامر بجد يارب دايما ناجحين".



ومن الجدير بالذكر أن ابنة عامر منيب، "مريم" قامت بتسجيل أغنية "عامل إيه في حياتك" على طريقة الدويتو ميكس مع صوت والدها الراحل وذلك في ذكرى رحيله، ولاقت الأغنية إعجاب واستحسان الجمهور بشكل كبير.