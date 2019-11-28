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إعلامي يكشف أسماء الوزراء في التعديلات الجديدة (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
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السيسي ورئيس الوزراء
السيسي ورئيس الوزراء
جرجس ميلاد
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كشف الإعلامي علاء أبو بكر، مقدم برنامج "مصر في القلب"، على قناة "المحور"، ملامح التشكيل الوزاري المرتقب، وأسماء بعض الشخصيات المرشحين للوزارات التى سيطالها التغيير.

وقال "أبو بكر"، إن الدكتورة هالة السعيد، سيتم تعيينها نائبا لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عملها وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ولفت إلى أنه سوف يتم إختيار لواء شرطة راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، لوزارة التموين،وإختيار نفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور محسن البطران لوزارة الزراعة، والدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، لوزارة التضامن، والمستشار عادل الوزير، لوزارة العدل، والدكتور عمرو صدقي وزيرا للسياحة، والدكتور عبد العزيز قنصوة لوزارة البيئة.
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الكلمات المفتاحية

التعديل الوزاري التضامن الإجتماعى أسماء شخصيات

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