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بلماضي يطمح بتدريب باريس سان جيرمان

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:43 ص
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بلماضي
بلماضي
عبدالقادر عرابي
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أشارت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي في تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار موقع le10sport أن بلماضي يحلم في يوم من الأيام بخلافة المدرب الألماني توماس توخيل في مقعد النادي الباريسي.

عقد توخيل مع باريس سان جيرمان

ويمتد عقد توماس توخيل مع النادي الباريسي حتى نهاية موسم 2021، حيث تدور الشائعات حول إمكانية مغادرته خلال الصيف المقبل.

وكشفت التقارير أن مصير توخيل مرتبط بقدرته على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الخروج المتتالي من دور الـ 16 خلال النسختين الماضيتين على يد ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

في المقابل ينتهي عقد جمال بلماضي مع محاربي الصحراء بنهاية عام 2022.

وكان بلماضي قد توج مع منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال.

وحقق نادي باريس سان جيرمان تعادلاً مثيراً يوم أمس أمام ريال مدريد بملعب سانتياجو بيرنابيو بهدفين في كل شبكة، حيث يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 13 نقطة.
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