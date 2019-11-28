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شريف عامر: تعديل وزاري يشمل 10 وزارء بينهم الصحة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:31 ص
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شريف عامر
شريف عامر
جرجس ميلاد
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كشف الإعلامي شريف عامر، عن تفاصيل محددة في التعديل الوزار المرتقب، مؤكدا أن لديه معلومات تشير إلى أنه تم الإستقرار علي تغيير من 8 لـ 10 وزراء.

وأضاف " عامر"، من خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أن وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان أكد له ان التعديل الوزاري أصبح أمر حتمي.

وأوضح "عامر" أن الدكتور محمد المتيني والدكتورة رنا زيدان والدكتور عمرو قنديل أبرز المرشحين لتولي منصب وزارة الصحة.

أدى الأربعاء، 16 محافظًا جديدًا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية من أصل 27 محافظًا يتولون مسؤولية المحافظات المصرية، وكذلك 23 نائبا بينهم 7 سيدات.
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الكلمات المفتاحية

شريف عامر الصحة التعديل الوزاري

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