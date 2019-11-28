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إنجي علي تشارك جمهورها بصورة من لوكاندة الأوباش

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
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أنجي علي
أنجي علي
ريهام كمال
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نشرت الإعلامية إنجي علي، صورة من بوسترات العرض المسرحي لوكاندة الأوباش، الذي يعرض في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت في الصورة التي نشرتها إنجي علي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تضم نجوم العرض المسرحي لوكاندة الأوباش.


الفنانين بالصورة مايا دياب، حسن الرداد، حمدي بدر، شريف عمار، إنجي علي، المشاركون في العرض المسرحي لوكاندة الأوباش.

ونالت الصورة إعجاب الجمهور المتابع لها، مع عدد من التعليقات التي تمنت لها التوفيق والنجاح، ومنها " انت تملكين كريزما الحضور والتألق لان فيك طاقة ايجابية عساها ينعدي منها كل الذي لايراها..بقلبه قبل عينه..ياسيدتي الاعلامية".

أبطال العرض المسرحي لوكاندة الأوباش


العرض المسرحي لوكاندة الأوباش بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، مايا دياب، هالة فاخر، حمدي الميرغني، شيماء سيف، سعد الصغير، أوس أوس، حسن عبد الفتاح، حمدي بدر، شريف عمار، من إخراج أشرف زكي.

لوكاندة الأوباش بموسم الرياض 

وأجريت بروفات العرض المسرحي لوكاندة الأوباش في أكاديمية الفنون، وتعرض يوم 4 من شهر ديسمبر المقبل بموسم الرياض الذي يتميز بمشاركة فنية ضخمة من كافة الفنون وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي والغربي، والتي لاقت نجاحًا ضخمًا لدى الجمهور السعودي.

لوكاندة الأوباش تأليف محمد عز وأحمد فوزى ألحان حسن أش أش ديكور محمود سامى واستعراضات مصطفى حجاج ومن إخراج الدكتور أشرف زكى.
إنجي علي تشارك جمهورها بصورة من لوكاندة الأوباش
إنجي علي تشارك جمهورها بصورة من لوكاندة الأوباش
إنجي علي تشارك جمهورها بصورة من لوكاندة الأوباش
إنجي علي تشارك جمهورها بصورة من لوكاندة الأوباش
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الكلمات المفتاحية

لوكاندة الأوباش

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