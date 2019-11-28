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فرصة الجمهور الأخيرة لمشاهدة أفلام مهرجان القاهرة داخل الأوبرا.. تعرف علي التفاصيل!

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:25 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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على مدار 10 أيام، استقبلت دار الأوبرا المصرية، الآلاف من جمهور السينما، لمشاهدة أفلام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تزيد عن 150 فيلما تمثل 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، وكانت الانطلاقة بفيلم الافتتاح "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.

و أعيد عرضه بالمجان في اليوم التالي 21 نوفمبر، وشهد إقبالا كبيرا جدا من الجمهور، حتى قبل أن يفتح شباك التذاكر أبوابه.

ومع بدء العد التنازلي، للدورة 41، يبقى للجمهور المحب للسينما، فرصة أخيرة لحضور الأجواء الكرنفالية وسط السينمائيين ومحبي السينما، ومشاهدة عدد من الأفلام المهمة في دار الأوبرا المصرية، اليوم الخميس 28 نوفمبر، قبل أن تتوقف العروض، والأجواء السينمائية الكرنفالية.

وذلك استعدادا لحفل الختام بعد غدُا الجمعة 29 نوفمبر الجاري، على أن تكون الإعادة الأخيرة لأفلام الدورة 41 في دور العرض الخارجية بالزمالك وكريم يوم الجمعة.

ويعرض المهرجان غدًا في مسارح دار الأوبرا المختلفة حوالي 17 فيلما، أبرزها "فجر" و"ليتوانيا الجديدة"، و"أبناء الدنمارك"، و"الامبراطور الحافي"، و"ساحرة".

وقدم أمس، مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الممثل والمخرج الأمريكى، وليام جورج الشهير بـ"بيلى زين"، الذى يعد واحدًا من أبرز الشخصيات الفاعلة فى صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" فى فيلم "تيتانيك"، وشهد التكريم حضور ليلي علوي ورانيا يوسف ولبلبة والاختين رانيا منصور ونورهان منصور.

وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 ومن المقرر انتهائها يوم29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولي
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بيلي زين

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