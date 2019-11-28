تعرف علي تفاصيل فيلم "فجر" في"القاهرة السينمائي"

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الواحدة من ظهر اليوم الخميس، الفيلم الهندي "فجر" إخراج كاماكيا نارايان سينغ في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.





الفيلم يعرض ضمن قسم البانوراما الدولية وتدور أحداثه حول فتاة مراهقة تتطلع لمستقبل أفضل ومصير مغاير لمصير قريناتها والنساء من حولها؛ تحلم بأن تُكمل تعليمها ولكن قبل التعليم فهي تحلم أيضًا بأن يكون لديها دورة مياه خاصة.





وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 ومن المقرر انتهائها يوم29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولي.