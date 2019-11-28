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"فيديوجراف".. تعرف على السير الذاتية لنواب المحافظين الجدد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:52 ص
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نواب المحافظين
نواب المحافظين
جرجس ميلاد
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عرض برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اون اي"، فيديوجراف يظهر السير الذاتية لنواب المحافظين الجدد، الذين أدوا اليمين الدستورية صباح الأربعاء، أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث اشتمل على 16 محافظا و23 نائبا بينهم 7 سيدات.

وجاء أسماء النواب الجدد كالتالي:
الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم نائبًا لمحافظ المنيا
الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية
أحمد محمد النبوي حامد عطا نائبًا لمحافظ الغربية
الدكتور سمير محمد محمد حماد نائبًا لمحافظ القليوبية
الدكتورة جاكلين عازر عبد الحليم عازر نائبًا لمحافظ الإسكندرية
الدكتور حازم عمر أحمد عمر علي نائبًا لمحافظ قنا
الدكتورة غادة يحيى أبو زيد عبادي نائبًا لمحافظ أسوان
الدكتور أحمد محمود عبد المعطي حسين نائبًا لمحافظ الشرقية
المهندسة إيناس سمير محمد حافظ نائبًا لمحافظ جنوب سيناء
المهندس عمرو عثمان محمد نعمان نائبًا لمحافظ بورسعيد
المهندسة لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبًا لمحافظ الشرقية
عمرو مجدي مصطفى البشبيشي نائبًا لمحافظ كفر الشيخ
بلال محمد السعيد عبد الحفيظ محمد حبش نائبًا لمحافظ بني سويف
المهندسة جيهان محمد عبد المنعم محمد نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية
إبراهيم ناجي عبد الفتاح الشهابي نائبًا لمحافظ الجيزة
هيثم فتحي الشيخ محمد نائبًا لمحافظ الدقهلية
أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي نائبًا لمحافظ سوهاج
هند محمد أحمد عبد الحليم نائبًا لمحافظ الجيزة
إسلام محمد إبراهيم إبراهيم عبده نائبًا لمحافظ دمياط
محمد إبراهيم لطفي موسى نائبًا لمحافظ المنوفية
دينا محمد الدسوقي محمد عثمان نائبًا لمحافظ مطروح
أحمد شعبان أحمد سليمان محمد نائبًا لمحافظ أسوان
الدكتور محمد عماد عبد القادر عثمان نائبًا لمحافظ الفيوم
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الكلمات المفتاحية

جاكلين عازر النواب الجدد المهندس عمرو عثمان المحافظي إيناس سمير إسلام محمد إبراهيم

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