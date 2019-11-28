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بالفوز على دورتموند.. ميسي يواصل كتابة التاريخ

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:03 ص
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ميسي
ميسي
عبدالقادر عرابي
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قاد النجم الأرجنتيني وأسطورة نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي فريقه للتأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي هدفاً ضمن أهداف فريقه الثلاثة، وصنع آخر لزميله لويس سواريز، ليضمن الليو بطاقة التأهل وصدارة المجموعة، قبل زيارة ملعب سان سيرو لمواجهة إنتر ميلان في الجولة الأخيرة.

وجاء هدف ميسي في شباك دورتموند، ليبرز ثلاثة أرقام خاصة لميسي، في مسيرته الطويلة في دوري أبطال أوروبا التي بدأت منذ ما يقارب 15 عاماً.

الليو يضيف هدفه رقم 114

أضاف ميسي الهدف رقم 114 في مسيرته في بطولة دوري الأبطال، ليقلص الفارق مع منافسه التقليدي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لـ 13 هدفاً، حيث يحتل الدون المركز الأول في سباق هدافي البطولة عبر تاريخها، برصيد 127 هدف.

ميسي يضيف ضحية جديدة له

كما سجل ميسي هدفه الأول على الإطلاق في شباك بوروسيا دورتموند في أولى مواجهاته لأسود الفيستفاليا، حيث غاب عن لقاء الذهاب بملعب سيجنال إيدونا بارك، الذي إنتهي بالتعادل السلبي.

وأصبح دورتموند هو النادي رقم 34، الذي يكتوي بنار البرغوث الأرجنتيني، ليضيف ميسي ضحية جديدة لضحاياه.

وكان ميسي قد بدأ أهدافه في دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات عام 2005، ضد بنثانايكوس اليوناني، وقت أن فاز البارسا بخماسية نظيفة بملعب كامب نو.

ميسي ملك المجموعات

على صعيد دور المجموعات، وبالأخص في المباريات التي تقام بملعب كامب نو، خاض ميسي حتى الآن 34 مباراة، سجل خلالها 47 هدف، وصنع 13 هدفاً لزملائه، ليساهم ميسي بـ 60 هدفاً في 34 مباراة في دوري الأبطال بدور المجموعات وعلى أرضية كامب نو.

ميسي يستعد للتتويج بالكرة الذهبية

وتشير العديد من التقارير، أن ميسي سيحصل على لقب الكرة الذهبية "بالون دور" كأفضل لاعب في العالم، بحسب مجلة فرانس فوتبول، في الحفل الذي سيقام يوم الإثنين المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتشير التكهنات إلى أن ميسي سيتفوق على كل من كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

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