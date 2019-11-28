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حقيقة تصريحات مفتى الجمهورية بعدم فرضية الحجاب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:03 ص
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مفتي الجمهورية شوقي علام
مفتي الجمهورية شوقي علام
جرجس ميلاد
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كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حقيقة ما يشاع بأن فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، قد قال بعدم فرضية الحجاب.

وقالت "دار الافتاء"، إن ما يشاع في هذا الأمرر غير صحيح جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أن فضيلة المفتى أكد فرضية الحجاب بنص القرآن والسنة.

وطالبت دار الافتاء، الجرائد والمواقع الصحفية والإلكترونية، الالتزام بما يتم إرساله عبر المركز الإعلامي للدار أو الصفحة الرسمية لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت الدار، أن الدكتور شوقي علام، أكد إن الحجاب فرض بنص القرآن والسنة، ولا يوجد شكل محدد للحجاب بل هناك شروط له، من أهمها: أن يكون ساترًا للمرأة ما عدا الوجه والكفين وألا يصف ولا يشف ولا يكشف جسم المرأة. وأكد فصيلته أن الأعراف والبيئات تختلف في تحديد هذا الزي الساتر للمرأة بالشروط المرعية.
حقيقة تصريحات مفتى الجمهورية بعدم فرضية الحجاب
حقيقة تصريحات مفتى الجمهورية بعدم فرضية الحجاب
حقيقة تصريحات مفتى الجمهورية بعدم فرضية الحجاب
حقيقة تصريحات مفتى الجمهورية بعدم فرضية الحجاب
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الكلمات المفتاحية

فيسبوك الوجه والكفين الدكتور شوقي علام الحجاب الافتاء

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