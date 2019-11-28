إعلامي شهير يرحل عن أهم برامج قناة الحياة

أعلنت إدارة قناة "الحياة" عن تطوير وإعادة طرح برنامج "الحياة اليوم" بشكل جديد، ابتداءا من يوم السبت 7 ديسمبر، ويقدمه المذيعة لبنى عسل، وينضم إليها المذيع حسام حداد، والذي يأتي الدفع به جزء من منهجية مجموعة المتحدة للخدمات الاعلامية في تصعيد شباب مميز لكي يتقدموا صفوف الإعلاميين علي الشاشات المختلفة.



وقالت إدارة القناة في بيان لها، إ^ن البرنامج سيتم عرضه يوميا فى تمام السابعة مساء فيما عدا الجمعة، وسيهتم بمناقشة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري وحياته اليومية ويستعرض مشاكلة وطموحاته والحياة التي تعيشها الأسرة المصرية.



وأشارت إلى استحداث فقرة لاستقبال شكاوى المشاهدين من الخدمات المختلفة التى تقدم لهم، ويتاح ذلك من خلال مداخلات تليفونية وإعطاء المسئولين حق الرد.



كما يقوم البرنامج من خلال مذيعيه بالنزول للشارع فى أنحاء مصر المختلفة والحوار مع المواطنين والتعرف على تحديات حياتهم ومن ثم مقابلة المسئولين وتقديم تلك التحديات لهم بهدف المساهمة الفعالة الإعلامية فى كشف الحقائق وكذلك إبراز النجاحات وليس فقط التحديات.



ويعتبر "الحياة اليوم"، واحدا من أقدم البرامج الحوارية على القنوات المصرية حيث انطلق فى مايو 2008 واستمر أحد النوافذ التى يطل منها المواطن على الشارع وأخباره وهو أحد الأعمدة الأساسية التى ساهمت فى نجاحات قناة الحياة ذائعة الصيت، ولذلك اهتمت إدارة القناة أن يكون أول البرامج التى ستظهر بشكل جديد وروح متطورة.





أفادت إدارة القناة أن هذا التطوير يأتى فى إطار منهجى ومن خلال خطة لتقديم وجبة مميزة للمواطن المصرى وتقديم برامج جديدة تنموية وترفيهية واجتماعية على شاشة القناة المفضلة لديه والمزمع أن تبدأ تلك البرامج الجديدة فى الظهور على الشاشة تباعا خلال الأسابيع القادمة لتكتمل الخريطة فى يناير القادم.



وقد تقدمت إدارة القناة بالشكر لخالد أبو بكر الذى ساهم فى إنجاح البرنامج فى دورته السابقة والذى تم انتقاله الى دور آخر فى إحدى قنوات المجموعة.