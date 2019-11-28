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الخطيب يتابع بعثة الأهلي بتونس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:40 ص
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الخطيب
الخطيب
محمد الصو
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حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على إجراء اتصالات هاتفية مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المتواجدة في تونس قبل مواجهة النجم الساحلي، في دوري أبطال إفريقيا.

وإطمأن بيبو، على البعثة من خلال مهند مجدي عصور مجلس الإدارة ورئيس البعثة هناك، أن الأمور تسير بشكل جيد، مؤكدًا له أن هناك تعاون من جانب إدارة النادي والسفارة المصرية برئاسة نبيل الحبشي.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته مساء اليوم الخميس على الملعب الأوليمبي برادس والذي يستضيف المباراة في أولى مباريات دور المجموعات.

وحرص نبيل حبشي سفير مصر في تونس على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب الجامعة التونسية.

جاء حضور السفير المصري في تونس لمران الأهلي لدعم الفريق الأحمر قبل مباراته المقبلة أمام النجم الساحلي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب "رادس" بالجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقبل مهندي مجدي رئيس بعثة الأهلي في تونس وخالد مرتجي وممدوالجارحي عضوا مجلس الإدارة السفير المصري في مران اليوم.

وفي سياق متصل عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق المران.

وتحدث فايلر مع لاعبيه عن بعض الأمور الهامة والخاصة بمباراة النجم الساحلي وواجبات كل لاعب في المباراة، وضرورة التركيز في اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية.

وعقب الجلسة خاص لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال بالفريق.

وحرص بينكيل على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين خلال هذه الفقرة وتجهيزهم جيدًا لمواجهة النجم الساحلي.

وأجرى المدرب السويسري تقسيمة قوية للاعبين على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر.

وشهدت التقسيمة حماسًا كبيرًا من اللاعبين ووضحت رغبتهم في كسب ثقة المدير الفني للتواجد في مباراة الجمعة.

ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، مساء غدً الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب تونس الخطيب الترجي الأهلي والترجي الأهلي

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