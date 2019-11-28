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عاجل.. ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:16 ص
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ميسي
ميسي
حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام 2019 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" العالمية.

الإعلان عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

وكانت مجلة فرانس فوتبول قد أعلنت منذ عدة أيام عن الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية

وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني هو من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

موعد الإعلان عن فوز ميسي بالكرة الذهبية

وأشارت الإذاعة إلى أنه سيتم الإعلان يوم الإثنين القادم عن فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام.

مشاركات ميسي مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 13 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفين آخرين.

موعد حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية

وسيتم تسليم جائزة الكرة الذهبية وإقامة مجلة فرانس فوتبول لحفل تسليم يوم 2 ديسمبر القادم في العاصمة الفرنسية باريس بحضور نجوم العالم.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري 

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة.

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