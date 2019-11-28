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مصطفى بكري يكشف تفاصيل التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:45 ص
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
جرجس ميلاد
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أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مؤتمرات الشباب التي نظمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت بمثابة مدرسة تدريبية حقيقية للنقاش والحوار وتدريب الشباب على المناصب القيادية، مشيرا إلى أن حركة المحافظين ونوابهم، عكست مصداقية الرئيس السيسي في تمكين الشباب.

وكشف "بكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، ملامح التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدا أنه سيحدث خلال أيام قليلة، وسيكون كبير جدا على عكس ما يتم ترويجه.

وأشار إلى أن التعديل الوزاري سيشمل دمج بعض الوزارات، وتغيير بعض الشخصيات وتصعيد آخرون، وسيضم وجوده شابه، وقد تتم الاستعانة بالشباب وجيل الأربعينيات والخمسينيات، في بعض المناصب التي كانت تؤول لكبار السن في بعض المناصب الهامة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الأربعاء، أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية بحركة المنحافظين الجدد، حيث اشتملت على 16 محافظا و23 نائبا بينهم 7 سيدات.
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الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري مجلس النواب المحافظي التعديل الوزاري

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