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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي.. أرسنال ضد فرانكفورت

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:58 ص
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الدوري الأوربي
الدوري الأوربي
حسن شحاتة
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس، صوب بطولة الدوري الأوروبي، حيث تنطلق العديد من المباريات الهامة التي يأتي على رأسها مباراة أرسنال ضد فرانكفورت، لذلك نقدم لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي.. أرسنال ضد فرانكفورت كالتالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي.. أرسنال ضد فرانكفورت

إف سي أستانا الكازاخستاني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقام المباراة في تمام السادسة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

إسطنبول التركي ضد روما الإيطالي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

سبورتينج براجا البرتغالي ضد وولفرهامبتون الإنجليزي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أرسنال الإنجليزي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

اشبيلية الإسباني ضد كاراباج أجدام، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

سبورتينج لشبونة البرتغالي ضد إيندهوفن الهولندي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

لاتسيو الإيطالي ضد كلوج الروماني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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