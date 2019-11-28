Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبير صبري في ضيافة أسرار النجوم.. اليوم (صورة)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:50 ص
Advertisements
عبير صبري
عبير صبري
ريهام كمال
Advertisements
تحل النجمة عبير صبري، ضيفة في برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه الإعلامية إنجلي علي، وذلك عبر اذاعة نجوم fm اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، صورة مناصفة بينها وبين النجمة عبير صبري، لتعلمن من خلالها عن اللقاء مع بعض الكلمات الرقيقة عنها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "إنجي" على الصورة في كلماتها الرقيقة عن عبير صبري، قائلة: "ضيفتي هي فنانه أعتبرها جمهورها واحده من أهم رموز الأنوثة في السينما المصريه..و أعتبرها النقاد إحدى نجمات الإغراء...بينما أعتبرها أغلب المخرجين خاصة في بدايتها انها فنانه جريئة تسير على خطى نجمات زمان شكلا وموضوعا..".

وتابعت: "وبين هذا وذاك والجدل الدائم حول أدوارها وتصريحاتها، استطاعت هي أن تشق طريقها في الفن وتعبر عن المرأه بأدوار جريئة ومختلفه ومهمه لا تتخيل فيها أحدا غيرها..لأنها المثيره للجدل دائما...جميلة الروح والطله..المتفائلة المبتسمه الهادئه دائما...الجميله عبير صبري".

وفي سياق منفصل تشارك النجمة عبير صبري، في مسلسل "الأخ الكبير" الذي تواصل تصويره وهو من بطولة محمد رجب، أيتن عامر، هبة مجدي، دينا فؤاد، أشرف زكي، هاجر أحمد، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، والذي يعرض خارج السباق الرمضاني.

كما تشارك في فيلم "2 شارع طلعت حرب" بطولة حسين فهمي، دلال عبد العزيز، وهو من إخراج مجدي أحمد علي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبير صبري انجي علي

أخبار تهمك

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 8 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 6 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 6 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هند صبري تكشف أسرارها على نجوم اف ام.. الخميس المقبل

الخميس.. هند صبري ضيفة "نجوم FM"

أحمد السعدني ضيف أنجى على فى أسرار النجوم على نجوم FM 100.6

روجينا في ضيافة "أسرار النجوم" على "نجوم أف أم".. الخميس

الخميس.. دينا الشربيني ضيفة "أسرار النجوم" على نجوم FM

أحمد السقا ضيف أنجي علي في "أسرار النجوم" على "نجوم FM 100.6".. الخميس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status