عبير صبري في ضيافة أسرار النجوم.. اليوم (صورة)

تحل النجمة عبير صبري، ضيفة في برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه الإعلامية إنجلي علي، وذلك عبر اذاعة نجوم fm اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ونشرت الإعلامية إنجي علي، صورة مناصفة بينها وبين النجمة عبير صبري، لتعلمن من خلالها عن اللقاء مع بعض الكلمات الرقيقة عنها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت "إنجي" على الصورة في كلماتها الرقيقة عن عبير صبري، قائلة: "ضيفتي هي فنانه أعتبرها جمهورها واحده من أهم رموز الأنوثة في السينما المصريه..و أعتبرها النقاد إحدى نجمات الإغراء...بينما أعتبرها أغلب المخرجين خاصة في بدايتها انها فنانه جريئة تسير على خطى نجمات زمان شكلا وموضوعا..".



وتابعت: "وبين هذا وذاك والجدل الدائم حول أدوارها وتصريحاتها، استطاعت هي أن تشق طريقها في الفن وتعبر عن المرأه بأدوار جريئة ومختلفه ومهمه لا تتخيل فيها أحدا غيرها..لأنها المثيره للجدل دائما...جميلة الروح والطله..المتفائلة المبتسمه الهادئه دائما...الجميله عبير صبري".



وفي سياق منفصل تشارك النجمة عبير صبري، في مسلسل "الأخ الكبير" الذي تواصل تصويره وهو من بطولة محمد رجب، أيتن عامر، هبة مجدي، دينا فؤاد، أشرف زكي، هاجر أحمد، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، والذي يعرض خارج السباق الرمضاني.



كما تشارك في فيلم "2 شارع طلعت حرب" بطولة حسين فهمي، دلال عبد العزيز، وهو من إخراج مجدي أحمد علي.