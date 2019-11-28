Advertisements
Advertisements
Advertisements

بطل مصري يهزم الشلل الدماغي بإرادة من حديد (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:20 ص
Advertisements
الطالب زياد حمدي
الطالب زياد حمدي
جرجس ميلاد
Advertisements
قال زياد حمدي، طالب في كلية الصيدلة وأحد مرضى "الشلل الدماغي"، إن المرض ياتي أثناء الولادة نتيجة نقص الاكسجين، الذى يؤثر على خلايا المخ مباشرة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة تواجه للمرضى بهذا المرض، وهى الحكم عليهم من الظاهر فقط.

وأوضح "حمدي" خلال مقابلة ببرنامج "مساء dmc، المذاع على قناة "dmc"، أنه يمارس رياضات عدة، مثل السباحة والكاراتية والجري، لدعم الخلايا العضلية ولتعزيز قدرته الحركية، مؤكدا أنه سعى للفوز بالبطولات وحقق ذلك فعليا بالفوز بأربع بطولات محلية واثنين إقليميتين.

وأضاف "حمدي"، أنه حاول الاشتراك في أحد الأندية، إلا أن مدرب هذا النادي ألقى نظرة فقط عليه ولم يتحدث معه وتركه، مشيرا إلى أنه انضم لناد أخر وقام بهزيمة هذا اللاعب الذي فضله مدربه عليه، مؤكدا أنه تغلب على ضعف الحركة عن طريق التمارين والعلاج الطبيعي.

وكشف أنه حاول الانضمام لكلية الصيدلة بعد تفوقه في الثانوية العامة بنتيجة 101%، إلا أن أحد الأساتذة في الكلية قالت له: "انت حالتك ماتنفعش معانا"، مشيرا إلى أنه رفض الاستسلام، وصعد الأمر إلى رئيس الجامعة وتدخل وقبول في الكلية واجتاز العام الأول بنتيجة جيد جدا، مؤكدا أن الأستاذ الذى رفضه أصبح من الداعمين له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بطل جمهورية الشلل الدماغي

أخبار تهمك

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 8 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 8 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 8 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 8 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يشهد انطلاق أعمال اللقاء العلمي الأول لقسم الأمراض النفسية والعصبية

"التأهيل النفسي للآباء لتقبل الأطفال المعاقين".. ندوة بـ"إعلام قنا" (صور)

رئيس مركز البحوث الدوائية يكشف عن أدوية تستخدم كمخدرات

السكرتير العام لمحافظة سوهاج يفتتح وحدة العلاج الطبيعي لأطفال الشلل الدماغي بوحدة جزيرة محروس

أعراض للصداع تنذر بالإصابة بورم دماغي

سؤال وجواب.. الشلل الدماغي أسبابه وأعراضه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status