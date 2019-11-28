بطل مصري يهزم الشلل الدماغي بإرادة من حديد (فيديو)



وأوضح "حمدي" خلال مقابلة ببرنامج "مساء dmc، المذاع على قناة "dmc"، أنه يمارس رياضات عدة، مثل السباحة والكاراتية والجري، لدعم الخلايا العضلية ولتعزيز قدرته الحركية، مؤكدا أنه سعى للفوز بالبطولات وحقق ذلك فعليا بالفوز بأربع بطولات محلية واثنين إقليميتين.



وأضاف "حمدي"، أنه حاول الاشتراك في أحد الأندية، إلا أن مدرب هذا النادي ألقى نظرة فقط عليه ولم يتحدث معه وتركه، مشيرا إلى أنه انضم لناد أخر وقام بهزيمة هذا اللاعب الذي فضله مدربه عليه، مؤكدا أنه تغلب على ضعف الحركة عن طريق التمارين والعلاج الطبيعي.



وكشف أنه حاول الانضمام لكلية الصيدلة بعد تفوقه في الثانوية العامة بنتيجة 101%، إلا أن أحد الأساتذة في الكلية قالت له: "انت حالتك ماتنفعش معانا"، مشيرا إلى أنه رفض الاستسلام، وصعد الأمر إلى رئيس الجامعة وتدخل وقبول في الكلية واجتاز العام الأول بنتيجة جيد جدا، مؤكدا أن الأستاذ الذى رفضه أصبح من الداعمين له.



قال زياد حمدي، طالب في كلية الصيدلة وأحد مرضى "الشلل الدماغي"، إن المرض ياتي أثناء الولادة نتيجة نقص الاكسجين، الذى يؤثر على خلايا المخ مباشرة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة تواجه للمرضى بهذا المرض، وهى الحكم عليهم من الظاهر فقط.