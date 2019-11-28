وظيفة خالية لا تتطلب مجهود.. والراتب خيالي

كشفت صحيفة "مترو" البريطانية، عن وظيفة بمرتب خيالي ولا تتطلب الكثير من العمل والمجهود، وتوفر إقامة فاخرة أيضا.





الصحيفة أشارت إلى أن الوظيفة عبارة عن الاعتناء بكلبين، وهما: "أوسكار وميلو" من فصيلة "الجولدن ريتريفر"، ، بالإضافة إلى الرد على المكالمات والترحيب بالضيوف، وطهى بعض الوجبات الخفيفة.





يشترط في المتقدم للوظيفة أن يكون لديه خبرة سابقة في التعامل مع الكلاب، ونشطا ولائقا صحيا، ذو مظهر رائع، يعمل بجد.





أما أيام العمل فهي ستكون من الاثنين إلى الجمعة، وسيعيش الذي يحصل على الوظيفة في منزل فاخر يتكون من 6 طوابق في بلدة كينسينجتون، ويحصل على راتب يتراوح ما بين 30،000 جنيه إسترلينى إلى 32،000 جنيه إسترلينى كل عام.