عاجل.. حسم مصير الزمالك من المشاركة في السوبر الإفريقي أمام الترجي بقطر

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن البلد المضيفه لمباراة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.





وأكد شلبي، خلال برنامجه مساء الأنوار على أن الزمالك سيخوض المباراة في العاصمة القطرية "الدوحة" مشيرًأ إلى أنه لا يوجد ما يمنع لعب الزمالك في قطر.





وأضاف شلبي ،أن منتخبات السعودية والإمارات والبحرين تلعب حاليًا كأس خليجي 24 في قطر، وأنه ولابد ضرورة فصل السياسة عن الرياضة.









وتابع :" لا توجد أي صحة للأخبار التي يتم تداولها حول تحرك الكاف لبحث سيناريوهات مباراة السوبر، مؤكدًا إلى أنه لا مانع من لعب المباراة خاصة وأن الشعوب دائمًا بينها إخاء وحب.



