"مش بدور على عريس".. ياسمين صبري تكشف من جديد عن موصفات فتى أحلامها

وضحت الفنانة ياسمين صبري، عن الفقرة التي تم طرحها من النجمة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" عن موصفات فتى أحلامها، والذي كان حديث السوشيال ميديا الفترة الماضية.









وقالت الفنانة ياسمين صبري، خلال لقائها في برنامج عرب وود، أنها مجرد لعبه فقط في البرنامج قائلة " انا مش بدور على عريس".









كما كشفت عن تحضيرات مسلسلها الجديد الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، لافتا إلى أنه مسلسل رومانسي إجتماعي، ومختلف عن مسلسل "حكايتي" ورفضت الإفصاح عن باقي تفاصيل المسلسل.







وأضافت ياسمين صبري "أنها انتهيت من تصوير إعلانها الجديد لصالح إحدى شركات المجوهرات العالمية المقرر عرضه في شهر يناير المقبل.









يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل" حكايتي " الذي كان أول بطولة مطلقة لها وتم عرضه في دارما رمضان 2019، وحققق المسلسل نجاح كبير.