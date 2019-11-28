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أولى تصريحات فالفيردي عقب الفوز على بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:14 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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علق إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني على فوز فريقه اليوم الأربعاء مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم

واستطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعليق فاليردي على فوز برشلونة اليوم

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "‏المباراة اليوم جيدة، وقدمنا مباريات جيدة عديدة، ولكن في بعض المباريات لم نكن موفقين، والفريق يقاتل دائما، واحيانا نحاول ان نعود في النتيجة عندما نكون متأخرين".

وأضاف: "‏لا اعتقد اننا فقط ارتحنا، ولكن سعداء جدا، لتصدر مجموعة قوية، كنا مرشحين للعبور، ولكن كان علينا ان نثبت ذلك".

فالفيردي يمدح اللاعبين

ومدح فالفيردي اغلب لاعبو برشلونة قائلا: "‏‏جريزمان يقدم اضافة كبيرة، وعليه ان يعطي اكثر، لديه كل الامكانيات ليتفاهم مع ميسي وسواريز، وهذا طبيعي بالنسبة للاعب بهذه الجودة".

وتابع: "ميسي وجريزمان لاعبان رائعان، واللاعبون الرائعون يفهمون بعضهم البعض، ويستغرق الأمر وقتا فقط".
وأكمل فالفيردي حديثه عن المباراة: "‏ندخل في ازمة، نخرج من ازمة، هذا الحديث مستمر، ولكن الشيء المؤكد هو اننا لا نغير وجهنا في المباريات".

وأنهى فالفيردي حديثه قائلا: "‏نحن في اصعب مجموعة، وعانينا، وتصدرنا، وهذا يعني الكثير بالنسبة لنا ان نتصدر هذه المجموعة الاصعب في البطولة".

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي برشلونة إلى 11 نقطة ليستمر في تصدر.جدول ترتيب مجموعته من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد نادي بوروسيا دورتموند عند 7 نقاط في المركز الثالث.

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