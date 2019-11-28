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اروي جودة ولفتة إنسانية في مهرجان "القاهرة السينمائي".. تعرف على التفاصيل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:08 ص
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أروى جودة
أروى جودة
يارا أحمد
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تواجدت طفلة على السجادة الحمراء لتكريم "بيلي زين"، وخطفت الأنظار ولا يعلم أحد عن استطاعة دخولها السجادة الحمراء وكانت تتمني التصوير مع أروي جودة بالرغم من تواجد العديد من النجوم.

وكانت تبعد عن أروي ،وناديتها ولكن رفض المنظمين علي السجادة الحمراء تصويرها وحاولوا أبعادها، لتلاحظ "جودة" الموقف وتسرع الخطي لإبلاغ المنظم انها هي التي تريد التصوير مع الطفلة وتقوم بالتصوير مع الطفلة وهي في حالة من السعادة العارمة، بسبب موقف أروي جودة ومنعت المنظمين من تبويخ الطفلة بدخولها السجادة الحمراء.

وكرم  مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الممثل والمخرج الأمريكى، وليام جورج الشهير بـ"بيلى زين"، الذى يعد واحدًا من أبرز الشخصيات الفاعلة فى صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" فى فيلم "تيتانيك"، وشهد التكريم حضور ليلي علوي ورانيا يوسف ولبلبة والاختين رانيا منصور ونورهان منصور.

 

ومن جانبه قال محمد حفظي رئيس المهرجان إن اليوم هو اليوم الأخير في عروض الجالا وأنه سعيد بحجم الجمهور ووجود عدد من النجوم المصريين حاضرين للعرض والتكريم. 

 

وقال القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان إن بيلي زين واحد من أهم الناشطين في مجال السينما وقدم العديد من الأعمال وله علامات بارزة في هذا المجال. 

 

وجاء ذلك قبل عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود"، للمخرج إيبير كارفالو والفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه حول نجم روك يجد نفسه متورطا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.
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الكلمات المفتاحية

بيلي زين الرجل الودو

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