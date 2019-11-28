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"الغجرية".. بسمة وهبة بجلسة تصوير غريبة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:04 ص
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بسمة وهبة
بسمة وهبة
أماني سلام
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خضعت الإعلامية بسمة وهبة، لجلسه تصوير جديدة، وظهرت بإطلالة بلوك مختلف تماما عن عادتها.




ونشرت بسمة وهبة، صورة لها وهي تشبه فتيات الغجر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلقت على في بعض الأحيان يتعين علينا إخراج أنفسنا من الصندوق لتشعر بتحسن".





ونالت الصورة على إعجاب الجمهور، واعرب متابعين بسمة وهبة، عن إعجابهم بصورتها الجديدة.




ومن ناحية أخرى كانت استقالت الأعلامية بسمة وهبة، من قناة القاهرة والناس، والتي كانت تقدم من خلالها برنامج" شيخ الحاره "الذي كان أنجح البرامج التي عرضت في شهر رمضان.




تعد بسمة وهبة، من أشهر الإعلاميين في مصر، حيث قدمت عدة برامج فنية وإجتماعية كما كانت بدايتها في تقديم البرامج من خلال برنامج ديني، عبر قناة أقرأ.
"الغجرية".. بسمة وهبة بجلسة تصوير غريبة
"الغجرية".. بسمة وهبة بجلسة تصوير غريبة
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