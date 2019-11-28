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جاد شويري يكشف لـ"الفجر الفني" أولى تجاربه السينمائية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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صرح المخرج والمطرب اللبناني جاد شويري، أنه يستعد لخوض تجربة التمثيل لأول مرة.


وأضاف شويري أن الفيلم سيكون من إخراجه، وأنه لا يستعجل على تصوير الفيلم، لأنه يحب أن يعطى الفيلم وقت مناسب، حتى يظهر بطريقة جيدة للجمهور ويترك بصمة وعلامة فى قلوب الناس.

يذكر أن آخر أعمال المطرب "جاد شويري" أغنية حملت عنوان "مش أي كلام"، وهي أغنية قدمها إهداءً لثورة لبنان، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب.

كما يذكر أن الأغنية من كلمات وألحان جاد شويري ومن توزيع عماد جابر وإنتاج موسيقي سليمان داميان، وماتسر محمد مخور وهي من إخراج جاد شويري.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

مش أي كلام، بخلي قلبي يولع نار، بيناتنا غرام، وبعدنا بأول المشوار..إنت بتعرفني، بالمرة والحلوة ترافقنا، صدقني البعد، مش هو يلّي حيفرّقنا..محتار، وعم فكر صرلي مدة..شبابي عم يهرب وسنيني عم بتعدي مع إنو صعبي اغفى وإنت منك حدي.

جاد شويري:

من مواليد 13 مارس عام 1981، وتميز كمغني وراقص وشاعر وملحن ومخرج، ذاع صيته في الوسط الفني كمغني ومخرج لكليباته الخاصة وصنع له نمطاً مختلفاً، حصل على ثلاث جوائز في الإخراج، وله العديد من الكليبات من إخراجه سواء لنفسه أو لغيره من الفنانين.

ساهم في شهرة العديد من الفنانات ، كماريا التي قدمت أول أغنياتها "إلعب" عام 2004، أخرج جاد فيديو كليب للفنانة جوانا ملاّح وقد استحوذ على اعجاب النقاد عام ٢٠٠٦، وتعاون جاد مع مجموعة من الفنانين نذكر منهم ملك الناصر و إيوان في أغنية "ولا في الأحلام ونيكول سابا ونسرين جبران وعمرو مصطفى، منه ونهلة مكللاً نجاحاته بالتعاون مع الفنانة نوال الزغبي من خلال كليب "غريبة هاالدنيا" والذي حققت نجاحاً كبيراً.
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