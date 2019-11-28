جوهرة سالزبورج يواصل ضرب الأرقام القياسية .. وأهلاً بزامبيا

تبعثرت أوراق المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في أعقاب نتائج الجولة الخامسة من المجموعة.





وتعادل ليفربول مع ضيفه نابولي بهدف لكل منهما، بينما فاز ريد بول سالزبورج النمساوي برباعية نظيفة خارج قواعده على نادي جينك البلجيكي.





ووضعت تلك النتائج فريق ليفربول في وضح حرج، حيث بات يتعين على حامل اللقب تلافي الهزيمة بملعب ريد بول أرينا في الجولة الأخيرة لضمان التأهل، حيث ستؤدي الخسارة ولو بهدف نظيف مع فوز نابولي المتوقع على جينك، لخروج ليفربول من الدور الأول.





جوهزة سالزبورج يواصل تحطيم الأرقام القياسية





وأضاف نجم سالزبورج الصاعد إيريك هالاند هدفاً من رباعية فريقه في جينك، ليرفع أهدافه للهدف رقم 8، وأصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في مبارياته الخمسة الأولى في دوري الأبطال.





أهلا بزامبيا في دوري الأبطال





سجل المهاجم الزامبي باستون داكا هدفاً من أهداف فريقه في مرمى جينك، ليصبح أول لاعب زامبي يسجل في تاريخ البطولة، وتصبح زامبيا الدولة رقم 103 التي تمثل بلاعب يسطتيع التسجيل في البطولة الأهم في العالم.





ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية مباراة ليفربول ونابولي





1- ليفربول 10 نقاط





2- نابولي 9 نقاط





3- ريد بول سالزبورج 7 نقاط





4- جينك نقطة واحدة.