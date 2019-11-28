أهداف مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

خيم التعادل الإيجابي على مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولى الإيطالى، فى مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد فى لقاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وتقدم نابولى الإيطالى عن طريق المهاجم مارتيتيز فى الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس الريدز اليسون بيكر، وفى الشوط الثانى إستطاع ليفربول الإنجليزي من إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 65 من رأسية رائعة من ركنية نفذها ميلنر.







