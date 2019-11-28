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بيومي فؤاد يهنئ كريم عفيفى بعيد ميلاده متأخرًا بـ"4 أيام"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
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بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
أماني سلام
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هنئ الفنان بيومي فؤاد، نجم مسرح مصر كريم عفيفي، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 28 نوفمبر.


ونشر بيومي فؤاد، صورة له بجانب كريم عفيفى، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلق على الصورة قائلاً " كل سنة وانت طيب يا كيمو وعقبال مليون سنه من نجاح يا حبيبي.


والجدير بالذكر أن عيد ميلاد الفنان كريم عفيفي كان يوم 24 نوفمبر الجاري.


أعمال بيومي فؤاد

وجدير بالذكر أن الفنان بيومي فؤاد ، يواصل تصوير فيلمه الجديد "ديدو"،الذي يجسد فيه شخصية "فنانيس"، وهي شخصية عالم مشهور لديه معمل اختبارات، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان كريم فهمي، وأحمد فتحي، وهشام ماجد، وشيكو، وحمدي المرغني، والفيلم من تأليف كريم فهمي، ومن إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج كريم السبكي.
بيومي فؤاد يهنئ كريم عفيفى بعيد ميلاده متأخرًا بـ"4 أيام"
بيومي فؤاد يهنئ كريم عفيفى بعيد ميلاده متأخرًا بـ"4 أيام"
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الكلمات المفتاحية

كريم عفيفي صور بيومي فؤاد

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