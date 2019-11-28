بيومي فؤاد يهنئ كريم عفيفى بعيد ميلاده متأخرًا بـ"4 أيام"





والجدير بالذكر أن عيد ميلاد الفنان كريم عفيفي كان يوم 24 نوفمبر الجاري.





أعمال بيومي فؤاد



وجدير بالذكر أن الفنان بيومي فؤاد ، يواصل تصوير فيلمه الجديد "ديدو"،الذي يجسد فيه شخصية "فنانيس"، وهي شخصية عالم مشهور لديه معمل اختبارات، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان كريم فهمي، وأحمد فتحي، وهشام ماجد، وشيكو، وحمدي المرغني، والفيلم من تأليف كريم فهمي، ومن إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج كريم السبكي.