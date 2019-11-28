سلاف فواخرجي في ذكرى رحيل شقيقتها.. لروحك السلام (صورة)



سلاف فواخرجي تنشر صورة تجمعها بعائلتها



ونشرت سلاف فواخرجي، صورة تجمعها بشقيقتها وأفراد أسرتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".







وعلقت "فواخرجي" على الصورة بكلمات مؤثرة قائلة: "ومرت السنة التالتة على ذكرى رحيلك يا اختي... سريعة الايام كانها مبارح صارت من شدة قسوتها، وبطيئة وطويلة وتقيلة لما منحسب شوقنا لحبايبنا وحاجتنا الهن.... لحبهن ودعمهن... ولضحتكهن...".



وتابعت في كلماتها لشقيقتها الراحلة: "نهى لروحك الرحمة والسلام والطمأنينة... اشتقتلك".



وانهالت التعليقات عليها بعد نشرها للصورة وكلماتها، معبرين عن حزنهم ومقدمين لها التعازي وداعين لها الصبر والسلوان.





ومن ضمن التعليقات: "الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يارب الفراق صعب"، "الله يرحمها يارب ويرحم والدتك ويرزقك الصبر "، "وراحة البال ويخليلك أحبابك"، "لروحها السلام والخلود وكل تعيشي ياروحي والله يرحم روحها ".



ومن الجدير بالذكر أن نهى، أخت سلاف فواخرجي، غير الشقيقة من والدتها ابتسام أديب، ورحلت عن دنيانا يوم 28 نوفمبر عام 2016 بسبب مرضها.



سلاف فواخرجي من موالدي مدينة اللاذقية الساحلية السورية ومتزوجة من الفنان السوري وائل رمضان، ولديها منه ولدان حمزة وعلي وأخر أعمالها في السينما طريق النحل، وفي الدراما ناس من ورق وهوا أصفر.

أحيت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، الذكرى الثالثة لرحيل شقيقتها بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن اشتياقها لها، واحساسها بالفراق بعد وفاتها.