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المجموعة السادسة من دوري الأبطال.. ضحية جديدة لميسي ومارتينيز يدخل تاريخ الإنتر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:18 ص
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إنتر ميلان
إنتر ميلان
عبدالقادر عرابي
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انتهت مباريات الجولة المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز مستحق لبرشلونة على حساب ضيفه المترهل بوروسيا دورتموند بثلاثية ميسي وسواريز وجريزمان، مقابل هدف للإنجليزي سانشو، ليحسم البلوجرانا تأهله للمجموعة كمتصدر قبل الجولة السادسة.

وعاد الإنتر من ملعب إيدين أرينا بفوز مهم وصعب على الفريق العنيد سلافيا براغ التشيكي بثلاثية لاوتارو مارتينيز (هدفين) وروميلو لوكاكو هدفاً، ليدخل أجواء المنافسة بقوة على البطاقة الثانية.

ضحية جديدة لميسي

سجل ميسي للمرة الأولى في تاريخه بمرمى بوروسيا دورتموند في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ليصبح الفريق رقم 34 الذي يستطيع البرغوث هز شباكه في البطولة.

رقم إعجازي لميسي في دور المجموعات

وأضاف ميسي الهدف رقم 47 له في دور المجموعات في دوري الأبطال بملعب كامب نو، حيث خاض الليو 34 مباراة في دور المجموعات بملعب كامب نو، سجل خلالها 47 هدفاً وصنع 13 أخرى لزملائه.

جادون سانشو يلحق بأساطير إنجلترا

وأصبح جادون سانشو مسجل هدف أسود الفيستفاليا الوحيد رابع لاعب إنجليزي يسجل هدفاً في ملعب كامب نو، بعد أندي كول نجم مانشستر يونايتد السابق، وستيف ماكمانمان لاعب ريال مدريد السابق وفرانك لامبارد لاعب تشيلسي السابق والمدرب الحالي.

لاتارو مارتينيز يدخل تاريخ إنتر ميلان

سجل المهاجم المتألق لاوتارو مارتينيز ثنائية من ثلاثية فريقه في مرمى سلافيا براغ، ليصبح رابع لاعب في تاريخ إنتر ميلان يسطتيع التسجل في أربعة مباريات متتالية في دوري الأبطال، عقب كريستيان فييري وهيرنان كريسبو وصامويل إيتو.

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