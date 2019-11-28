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نداء واستغاثة من العاملين بأحد فنادق الغردقة إلى وزيرة السياحة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:32 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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رغم الإنتعاشة السياحية التى تشهدها قرى وفنادق البحر الأحمر، هذه الفترة والتي صنفت مدينة الغردقة كأفضل وجهة للغوص في العالم، ولكن تجد بعض رؤس الأموال بمدينة الغردقة من أصحاب الفنادق تبخل وتمتنع عن إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم.

وسادت حالة من الغضب بين العاملين في إحدى الفنادق السياحية بمدينة الغردقة التابعة، "لـ" مجموعة فنادق رد سى هوتيل "بمنطقة الممشى السياحي الغردقة "سلطان بيتش" المملوك لرجل الاعمال سمير عبد الفتاح، بعدم صرف مستحقاتهم من نسبة 12% المصرح بها.

وقال أحد العاملين بإحدى فنادق المجموعة، إنه تم وقف صرف نسبة 12 % منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلًا عن تأخر صرف المرتبات للعاملين عن موعدها المحدد.

وأضاف العامل الذي رفض الكشف عن اسمه، أن عدد من العاملين وقف صرف نسبة 12 % هو دمار شامل للراتب الذي نحصل عليه، موضحا أن "الراتب الذي نحصل عليه لا يمثل شئ بجانب النسبة 12 % التي يتم تحصيلها من النزلاء لصالح العمالة بالفندق"

وتابع: "أنهم مسؤلين من أسر ومصروفات شهرية مطالبين بها في ظل هذه الأيام، مؤكدين انهم يعاملون معاملة غير آدمية من قبل الإدارة".

وطالب العمال وزيرة السياحة ووزير القوى العاملة ومحافظ البحر الأحمر بالتدخل لحل تلك الأزمة، وإجبار مالك الفندق السياحي على صرف مستحقاتهم المالية من النسبة 12 %.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة السياحة وزير القوى العامله النسب

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