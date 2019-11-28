موعد مباراة أرسنال وإينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 28-11-2019 بالدوري الأوربي

يستضيف ملعب الإمارات معقل الجانرز مباراة قوية، تجمع بين فريقي أرسنال الإنجليزي وفريق إينتراخت فرانكفورت الألمانى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.





ويريد أرسنال الفوز لمحو النتائج السلبية للفريق خلال بطولة الدوري الإنجليزي وبعد التقارير الصحفية التى تشير إقتراب رحيل المدير الفنى للجانرز أوناى إيمري.





موعد مباراة أرسنال و إينتراخت فرانكفورت الألمانى والقنوات الناقلة





يحل فريق إينتراخت فرانكفورت الألمانى ضيف ثقيل على نظيره أرسنال الإنجليزي الذى يعانى خلال الفترة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزى، فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي.





ترتيب المجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي





أرسنال الإنجليزي 10 نقاط

ستاندر ليج البلجيكى 6 نقاط

إينتراخت فرانكفورت الألمانى 6 نقاط

فيتوريا جيماريش البرتغالي نقطة واحدة