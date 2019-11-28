Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة أرسنال وإينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 28-11-2019 بالدوري الأوربي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:12 ص
Advertisements
فريق أرسنال
فريق أرسنال
محمد جمال
Advertisements
يستضيف ملعب الإمارات معقل الجانرز مباراة قوية، تجمع بين فريقي أرسنال الإنجليزي وفريق إينتراخت فرانكفورت الألمانى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويريد أرسنال الفوز لمحو النتائج السلبية للفريق خلال بطولة الدوري الإنجليزي وبعد التقارير الصحفية التى تشير إقتراب رحيل المدير الفنى للجانرز أوناى إيمري.

موعد مباراة أرسنال و إينتراخت فرانكفورت الألمانى والقنوات الناقلة

يحل فريق إينتراخت فرانكفورت الألمانى ضيف ثقيل على نظيره أرسنال الإنجليزي الذى يعانى خلال الفترة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزى، فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي.

ترتيب المجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي

أرسنال الإنجليزي 10 نقاط
ستاندر ليج البلجيكى 6 نقاط
إينتراخت فرانكفورت الألمانى 6 نقاط
فيتوريا جيماريش البرتغالي نقطة واحدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بث مباشر أرسنال اليوم الدوري الانجليزي الدوري الأوربي أرسنال

أخبار تهمك

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 3 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ أقل من ساعتين

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 4 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات أرسنال فى بطولة الدورى الأوروبي

موعد مباراة أرسنال واينتراخت فرانكفورت اليوم 19 / 9 / 2019 | مشاهدة آرسنال ضد اينتراخت فرانكفورت بث مباشر عبر beIN SPO

كول كورة Livestream مشاهدة مباراة أرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر جودة عالية KORA STAR أرسنال (YALLA Arsenal)

5 مكاسب حققها أرسنال بالفوز على ستاندار لييج بالدوري الأوروبي

أهداف مباراة أرسنال ضد ستاندار لييج بالدوري الأوروبي (فيديو)

موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري الأوروبي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status