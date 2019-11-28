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موعد مباراة بيشكتاش وسلوفان براتيسلافا اليوم الخميس 28-11-2019 بالدوري الأوربي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:06 ص
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محمد النني
محمد النني
علي ماهر حلمى
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يستضيف اليوم الخميس نادي بيشكتاش التركي المحترف ضمن، صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني على ارضه، ووسط جماهيره نظيره فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الاوربي.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الخميس بين نادي بيشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني، ونظيره فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الاوربي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة و التاسعة مساء بتوقيت مكه المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات علي ملعب فودافون ارينا الدولي بمدينة اسطنبول التركية.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي، في الشرق الأوسط المباراة بين نادي بيشكتاش التركي المحترف، ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني ونظيره فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الاوربي عبر قناة بس أن سبورت 8 المشفرة بتعليق أحمد المعمري.

ويدخل نادي بيشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني المباراة وهدفه الفوز، والحصول علي الثلاث نقاط ليكون الأول له في بطولة الدوري الاوربي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 0 من النقاط، بينما يرغب نادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي الحصول علي الثلاث نقاط للعودة للمنافسة علي بطاقة الصعود للدور المقبل من بطولة الدوري الاوربي حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الحادية عشر برصيد 4 نقاط.

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محمد النني اليوم الكرة المصرية اليوم الليلة الدوري الاوربي

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