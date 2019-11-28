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"سحب يصاحبها أمطار".. تعرف على طقس اليوم الخميس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بشأن طقس اليوم الخميس، قالت فيه إنه يسود طقس دافئ حتي شمال الصعيد نهاراً بارد ليلاً.

وتابعت: "وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية قد يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها غربية كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا".

القاهرة 16 24
شبين الكوم 16 24
طنطا 15 23
دمنهور 13 23
الإسكندرية 12 23
بلطيم 12 23
مطروح 13 22
السلوم 12 22
سيوة 08 22
بورسعيد 16 22
دمياط 15 22
الزقازيق 15 25
الإسماعيلية 14 25
السويس 14 24
العريش 15 24
رفح 15 23
رأس سدر 18 23
نخل 09 21
نويبع 22 25
طابا 16 22
كاترين 09 21
الطور 20 26
شرم الشيخ 19 25
الغردقة 20 26
مرسى علم 20 26
الفيوم 15 24
بنى سويف 15 24
المنيا 12 24
أسيوط 13 25
سوهاج 13 25
قنا 13 26
الأقصر 13 26
أسوان 14 27
أبو سمبل 19 27
الوادي الجديد 14 27
شلاتين 20 28
أبو رماد 21 28
حلايب 23 26
رأس حدربة 23 25
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